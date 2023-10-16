Названа причина крупных потерь ВСУ

«Во-первых, тот, кто атакует, всегда больше теряет, — сказал Кнутов. — Есть устоявшийся подход, говорящий о необходимости преимущества в личном составе от трех до пяти раз у того, кто атакует, по сравнению с тем, кто обороняется. Эта истина была подтверждена и во время Второй мировой, и во время локальных конфликтов. Кроме того, Украина использовала тактику "мясных штурмов", когда личный состав бросали в атаку без поддержки авиации, тяжелой артиллерии и танков».