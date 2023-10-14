Названо число погибших в ходе конфликта в Израиле россиян

В ходе палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян со вторым гражданством Израиля, рассказали в посольстве России в Тель-Авиве. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

В диппредставительстве уточнили, что восемь россиян числятся пропавшими без вести.

Кроме того, заметили в посольстве, по крайней мере один россиянин, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников.

Ранее дипломаты сообщили, что активно работают с родственниками погибших и пропавших без вести россиян. Они отметили, что находятся в контакте с местными властями, представителями силовых ведомств.

Напомним, что 7 октября на Ближнем Востоке разгорелся конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В ходе боевых действий погибли тысячи гражданских лиц, сотни военнослужащих.