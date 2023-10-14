Расчеты ПВО за сутки сбили 31 украинский беспилотник

Расчеты ПВО активно уничтожают беспилотники противника, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ в официальном Telegram-канале. В ведомстве отметили, что в общей сложности был нейтрализован 31 дрон различного типа.

В пресс-службе уточнили, что устройства были уничтожены в районах населенных пунктов Нырково Луганской Народной Республики, Берестовое Харьковской области, Вербовое, Романовское Запорожской области и Песчановка Херсонской области.

На Купянском направлении, заметили в Минобороны, противник потерял танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также САУ «Krab» польского производства.

Две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля уничтожены на Краснолиманском направлении.

ВСУ утратили на Донецком направлении три боевые бронированные машины, два автомобиля, артсистему М777 производства США, гаубицу Д-20, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также станцию РЭБ «Буковель», уточнили в пресс-службе.