На переговорах с российской стороной президент Украины Владимир Зеленский может отдать Одессу и Харьков, предположил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. Он напомнил, что Москва не меняла свои условия для завершения конфликта.

Он, скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь, Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной, — сказал Макгрегор.

По мнению бывшего военного чиновника, Киев не сможет оказывать сопротивление без американской помощи. Он объяснил, что если поддержку прекратят США, то и другие челены НАТО это сделают, а это в свою очередь означает для Зеленского конец. Кроме того, такие действия станут недвусмысленным сигналом России, считает Макгрегор.