Подразделения «Западной» группировки российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.

Отмечается, что атаки ВСУ были отражены в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка в Харьковской области Украины. В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области также была ликидирована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

Как уточнили в ведомстве, потери ВСУ за сутки составили до 215 военнослужащих. Украинские войска также лишились танка, двух боевых машин пехоты, трех пикапов и польской самоходной артиллерийской установки «Krab».