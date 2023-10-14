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СМИ: 70 беженцев погибли от авиаударов Израиля во время эвакуации

В ходе израильских авиаударов погибли 70 человек, эвакуировавшихся из сектора Газа. Еще 200 ранены. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

СМИ: 70 беженцев погибли от авиаударов Израиля во время эвакуации
© globallookpress.com

«В результате авиаударов погибли по меньшей мере 70 палестинцев и были ранены около 200 человек, которые пытались покинуть северную часть сектора Газа», – сказано в сообщении.

На этой неделе Израиль потребовал эвакуации более миллиона граждан из северной части сектора Газа.

The New York Times отмечает, что ООН и международные группы по правам человека назвали директиву Израиля неработоспособной или незаконной и призвали его отменить эвакуацию.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эвакуация не может быть проведена «без разрушительных гуманитарных последствий» и «может превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию».

В субботу представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявил, что палестинцам дадут еще шесть часов для эвакуации на юг сектора Газа в преддверии наземной операции Израиля.

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