СМИ: 70 беженцев погибли от авиаударов Израиля во время эвакуации

В ходе израильских авиаударов погибли 70 человек, эвакуировавшихся из сектора Газа. Еще 200 ранены. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

«В результате авиаударов погибли по меньшей мере 70 палестинцев и были ранены около 200 человек, которые пытались покинуть северную часть сектора Газа», – сказано в сообщении.

На этой неделе Израиль потребовал эвакуации более миллиона граждан из северной части сектора Газа.

The New York Times отмечает, что ООН и международные группы по правам человека назвали директиву Израиля неработоспособной или незаконной и призвали его отменить эвакуацию.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что эвакуация не может быть проведена «без разрушительных гуманитарных последствий» и «может превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию».