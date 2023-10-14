ВПК США рассказал о начале разработки детонационного двигателя

Корпорация Raytheon (США) объявила о начале работ над революционным вращающимся детонационным двигателем без подвижных деталей под названием Gambit. Об этом пишет портал Naked Science со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что специалисты корпорации намереваются установить двигатели этого типа на крылатые ракеты, предназначенные для истребителей четвертого поколения вроде General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

В Gambit предусмотрена закольцованная камера сгорания, расположенная между двумя цилиндрами, находящимися один внутри другого. В этой камере генерируется тяга посредством ударной волны, удерживающейся в бесконечной петле.

По словам экспертов корпорации, двигатели этого типа отличаются простой конструкцией, они легкие, компактные, значительно более дешевые, чем газотурбинные устройства.

Кроме того, для их производства не требуются различные экзотические материалы, отметили в пресс-службе.