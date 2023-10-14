Израиль продлил срок эвакуации жителей из сектора Газа еще на 6 часов

Армия обороны Израиля продолжает работы по эвакуации жителей сектора Газа в относительно безопасные районы анклава. Об этом пишет пресс-служба ЦАХАЛ в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что власти страны приняли решение продлить срок эвакуации еще на шесть часов. Безопасное перемещение по двум выделенным маршрутам будет возможно с 10:00 до 16:00 (совпадает с московским).

В ЦАХАЛ уточнили, что эвакуация необходима для того, чтоб минимизировать вред некомбатантам в ходе боевых действий между израильскими военными и бойцами палестинского движения ХАМАС.

Напомним, что утром в пятницу, 13 октября, Тель-Авив призвал 1,1 млн палестинцев в течение суток эвакуироваться с северных в южные районы анклава. На перемещение был отпущен срок в 24 часа.