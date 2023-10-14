Израиль уничтожил бойцов элитного подразделения ХАМАС

«Вчера вечером (пятница) истребители ЦАХАЛа нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газа. В их число входили десятки террористических целей Хамаса, а также террористические боевики „Нухбы“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛа.