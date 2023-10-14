В Финляндии сообщили о планах нарастить производство боеприпасов

Правительство Финляндии и частный бизнес намерены совместно нарастить производство боеприпасов. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен, пишет RT.

«Цель — дальнейшее увеличение и без того большого производства боеприпасов путём сотрудничества государства и промышленности», — говорит Хяккянен.

Министр уверен, что бизнесу будет интересен этот проект, так как торговля боеприпасами, по его мнению, скорее всего, не прекратится в ближайшие годы.