В Финляндии сообщили о планах нарастить производство боеприпасов

Правительство Финляндии и частный бизнес намерены совместно нарастить производство боеприпасов. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен, пишет RT.
«Цель — дальнейшее увеличение и без того большого производства боеприпасов путём сотрудничества государства и промышленности», — говорит Хяккянен.
Министр уверен, что бизнесу будет интересен этот проект, так как торговля боеприпасами, по его мнению, скорее всего, не прекратится в ближайшие годы.
Перед этим замгенсека НАТО Мирча Джоанэ указывал, что страны Североатлантического альянса, за исключением Соединенных Штатов, повысят военные расходы на 8,3% в 2023 году.
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