Конгрессмен поздравил флот США открыткой с изображением корабля ВМС РФ

«Поздравляю с 248 годовщиной основания американского флота, <...> защищающего наши моря и нашу свободу», — подписал он фото, на котором изображен флагман Северного флота ВМФ России, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

После того, как политику указали на ошибку, тот удалил кадр.

В 2019 году еще один американский конгрессмен, ветеран боевых действий Брайан Маст также поздравил ВМС США с годовщиной основания, разместив твит с «Петром Великим». При этом на фото отчетливо виднелся военно-морской флаг Российской Федерации (синий Андреевский крест на белом фоне — прим. «Ленты.ру»).