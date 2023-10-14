Спецоперация на Украине 14 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 октября 2023 года.

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины за неделю четыре раза пытались атаковать позиции ВС РФ на Запорожском направлении, но потерпели неудачу, потеряв около 400 солдат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, четыре атаки войск Украины были отражены в районах населенных пунктов Вербовое и Работино. Противник потерял более 385 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

В США объявили сроки начала тренировок пилотов ВСУ на F-16

Обучение украинских солдат управлению американскими истребителями F-16 в США начнется на следующей неделе. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех американских чиновников, передает РБК.

Один из собеседников газеты уточнил, что языковые курсы прошло небольшое количество украинских пилотов, все они направились на базу подразделении Национальной гвардии ВВС США Моррис в штате Аризона.

Сперва пилоты изучат основы управления истребителями в классе и на тренажерах, а позже приступят к практике.

ВСУ 43 раза обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, применив в общей сложности 146 боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, на донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра, на горловском — 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров, на ясиноватском — три обстрела из артиллерии 155 миллиметров.