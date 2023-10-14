СМИ: В Херсоне звучат взрывы

В Херсоне звучат взрывы
В Херсоне прогремели взрывы.
"В Херсоне слышны взрывы", — сообщается в Telegram-телеканале "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в контролируемых Киевом частях региона не объявляли.
Ранее «СП» писала о том, что российские дроны и планирующие бомбы приносят много проблем ВСУ.
Также отмечается, что авиабомбы с модулем планирования и коррекции применяются Россией для ударов как по линии фронта, так и по скоплениям ВСУ в тылу. Кроме того, дроны позволяют России внезапно атаковать вражескую бронетехнику, укрепления и группы пехоты.
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