СМИ: В Херсоне звучат взрывы

Ранее «СП» писала о том, что российские дроны и планирующие бомбы приносят много проблем ВСУ.

Также отмечается, что авиабомбы с модулем планирования и коррекции применяются Россией для ударов как по линии фронта, так и по скоплениям ВСУ в тылу. Кроме того, дроны позволяют России внезапно атаковать вражескую бронетехнику, укрепления и группы пехоты.