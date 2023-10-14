Ясновидящая назвала дату начала Третьей мировой войны

Экстрасенс Инна Мишина заявила, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной – это только преддверие большой войны, которая унесет множество человеческих жизней.

«Незадолго до праздника во Франции, который будет отмечаться летом, в июле, начнется паника. Мир всерьез заговорит о третьей мировой войне и военном положении», – отметила ясновидящая.

Она подчеркнула, что третья мировая начнется именно с конфликта в Израиле. По словам Мишиной, война будет очень тяжелой и кровопролитной, она унесет много человеческих жизней.

Ясновидящая предупредила, что России в конфликт вступать не следует, лучше сохранять нейтралитет. Она подчеркнула, что практически весь мусульманский мир возьмется за оружие. Экстрасенс убеждена, что вооруженные столкновения продлятся не один год, а минимум три. В конечном итоге окажутся втянутыми в войну Индия и страны Запада, передает «Подмосковье сегодня».