СМИ: ХАМАС планировал атаковать школы в Израиле

Изначально ХАМАС намеревался напасть на школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад, чтобы «убить как можно большее число людей» и захватить заложников. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на документы, найденные у погибших бойцов ХАМАС службами быстрого реагирования Израиля, передает РИА Новости.

В источнике уточняется, что ХАМАС создал подробные планы нападения на молодежный центр и начальные школы, чтобы убить максимально возможное количество израильтян, взять нескольких в плен и увезти в сектор Газа.

Телеканал также сообщает, что эти планы, судя по всему, предназначались двум специальным подразделениям ХАМАС, которые должны были окружить деревни, проникнуть в них и напасть на места, где собираются мирные жители. NBC News подчеркивает, что среди документов есть подробные карты.

Кроме того, на одной странице найденных бумаг с пометкой «совершенно секретно» обнаружился план нападения на кибуц, в котором отмечены молодежный центр и две школы. На другой странице с подписью «совершенно секретный маневр» указаны планы подразделений ХАМАС по обеспечению контроля над кибуцем.