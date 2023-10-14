СМИ: ХАМАС планировал атаковать школы в Израиле
Изначально ХАМАС намеревался напасть на школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад, чтобы «убить как можно большее число людей» и захватить заложников. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на документы, найденные у погибших бойцов ХАМАС службами быстрого реагирования Израиля, передает РИА Новости.
В источнике уточняется, что ХАМАС создал подробные планы нападения на молодежный центр и начальные школы, чтобы убить максимально возможное количество израильтян, взять нескольких в плен и увезти в сектор Газа.
Телеканал также сообщает, что эти планы, судя по всему, предназначались двум специальным подразделениям ХАМАС, которые должны были окружить деревни, проникнуть в них и напасть на места, где собираются мирные жители. NBC News подчеркивает, что среди документов есть подробные карты.
Кроме того, на одной странице найденных бумаг с пометкой «совершенно секретно» обнаружился план нападения на кибуц, в котором отмечены молодежный центр и две школы. На другой странице с подписью «совершенно секретный маневр» указаны планы подразделений ХАМАС по обеспечению контроля над кибуцем.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после проникновения «неопознанного объекта» на территорию страны.