Global Times: идея об одновременной ядерной войне с РФ и КНР набирает вес в США

Доклад межпартийной комиссии конгресса указывает, что среди американской элиты распространяется некогда немыслимая тупиковая идея о возможности одновременной ядерной войны с Россией и Китаем, говорится в материале китайского издания Global Times, пишет РИА Новости.

Автор статьи напомнил, что одновременный конфликт с РФ и КНР долгое время считался “стратегическим кошмаром”. Он него предостерегали многие именитые специалисты, среди которых и Генри Киссинджер.

“Этот доклад заставляет нас думать, что “стратегический кошмар” проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне”, — отмечается в материале.

В Китае заявили, что само содержание доклада “вызывает мурашки”. В этом документе призвали модернизировать и активно наращивать ядерную триаду Соединенных Штатов, плюс, развертывать новые ракеты.

Обозреватель GT считает, что США разгоняют гонку ядерных вооружений под видом “ядерного сдерживания”. Но при этом они совсем забыли уроки холодной войны.

В издании заключили, что всем и так прекрасно известно, что провоцирование конфликта ядерных держав является явным безумием.