ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться у Антоновского моста
Вооружённые силы России пресекли попытку украинской армии высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.
Об этом сообщил представитель оперативных служб региона.
«Пресечена попытка высадки противника в направлении Антоновского моста», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что при пресечении попытки ВС России уничтожили четыре украинские лодки и более 20 военных ВСУ.
Ранее российские военные уничтожили ангар с украинскими десантными катерами на территории Николаевской области Украины.