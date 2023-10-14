ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться у Антоновского моста

Вооружённые силы России пресекли попытку украинской армии высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.

Об этом сообщил представитель оперативных служб региона.

«Пресечена попытка высадки противника в направлении Антоновского моста», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что при пресечении попытки ВС России уничтожили четыре украинские лодки и более 20 военных ВСУ.