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ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться у Антоновского моста

Вооружённые силы России пресекли попытку украинской армии высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области.

ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться у Антоновского моста
© РИА Новости

Об этом сообщил представитель оперативных служб региона.

«Пресечена попытка высадки противника в направлении Антоновского моста», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что при пресечении попытки ВС России уничтожили четыре украинские лодки и более 20 военных ВСУ.

Ранее российские военные уничтожили ангар с украинскими десантными катерами на территории Николаевской области Украины.