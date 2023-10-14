СМИ: солдаты ВСУ пожаловались на новое оружие России

Вооруженные силы Украины жалуются на новое оружие армии РФ, больше всего проблем доставляют дроны и управляемые авиабомбы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Как говорится в публикации, украинские солдаты сами назвали воздушные дроны одним из главных преимуществ противника.

Издание отмечает, что Россия может применять авиабомбы с модулем планирования и коррекции как по линии фронта, так и по скоплениям войск Украины в тылу. А беспилотные летательные аппараты позволяют российским солдатам атаковать вражескую бронетехнику, пехоту и укрепления противника.

Газета также обратила внимание на то, что российские войска не испытывают дефицита боеприпасов. Армия Украины в то же время понесла большие потери в ходе попыток наступления на хорошо подготовленные позиции, в связи с чем их моральный дух оставляет желать лучшего.

«Солдаты жалуются, что командование посылает их в лобовые атаки против подготовленной обороны», — сообщает The Wall Street Journal.