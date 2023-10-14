Российские войска начали масштабное наступление, что стало неожиданностью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.
По ее словам, российские силы планируют «сковать» противника и не допустить переброски украинских резервов.
Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта Spectator
Журналистка уточнила, что накануне произошло около сотни боевых столкновений. Одно из самых решающих сражений разворачивается в населенном пункте Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР).
Она также рассказала о реакции украинских военных, обеспокоенных возможным прорывом. Одни описывают ситуацию как «ад», а другие заявляют о потере нескольких позиций и отмечают, что остались в меньшинстве, пишет Моренец.
Изменившаяся обстановка на фронте
Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что ВСУ могут попасть в ловушку под Авдеевкой. «Вооруженные силы России окружили, по-видимому, более двадцати тысяч украинских военных», — сказал он. По словам аналитика, президента Украины Владимира Зеленского уже предупредили о том, что способность украинской армии удерживать свои позиции будет сильно подорвана в течение нескольких месяцев.
Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их Ларри Джонсон
Бывший советник Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор считает, что набранная российскими подразделениями скорость позволяет взять под контроль Харьков за максимально короткий срок. «Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Если бы они хотели немедленно освободить город, это можно было бы сделать в течение нескольких дней», — сказал отставной военный, отметив, что после этого у России появится возможность «двинуться прямо на Киев».
Последняя стадия
11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть оружие и деньги, но страна находится на последней, самой сложной стадии конфликта.
«Я не могу сказать вам точную дату [окончания конфликта]. (…) Это последняя часть войны. Это не ее середина», — сказал он.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что это высказывание Зеленского трудно понять. Но если президент Украины говорил о своем проигрыше, то его слова можно считать верными.