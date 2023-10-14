Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после проникновения «неопознанного объекта» на территорию страны и обстрел беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Как говорится в сообщении, военные перехватили воздушный объект.

Ранее сообщалось, что число погибших мирных граждан и со стороны Израиля, и со стороны Палестины превысило тысячу, многие получили ранения. Также появилась информация о нескольких погибших и пропавших без вести гражданах РФ и других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС могут пребывать около 150 израильтян.