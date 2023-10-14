Экс-аналитик ЦРУ не смог сдержать смех, узнав решение Пентагона по Украине

Соединенные Штаты не в состоянии оказывать помощь одновременно и Украине, и Израилю, все обратные утверждения смехотворны. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу «Judging Freedom», передает РИА Новости.

«Я посмеялся над заявлением Остина, что мы можем вести войну на два фронта. Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине», — сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что вооружения, которые Вашингтон хочет отправить в помощь Киеву, «еще даже не существуют», они лишь будут произведены в ближайшее время.

Аналитик также указал, что произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское, поэтому выбор между странами очевиден. Поставки военной помощи в Израиль, вероятно, будут в приоритете для Вашингтона.

«Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия», — полагает Джонсон.

Ранее журнал Foreign Policy писал об опасениях политиков в Европе из-за нехватки ресурсов для помощи Израилю из-за ситуации на Украине.