США готовят корпус морпехов к развертыванию рядом с Израилем

Власти США подготавливают 26-й экспедиционный Корпус морской пехоты к потенциальному развертыванию поблизости от Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в указанное подразделение входит более чем 2 тысячи морских пехотинцев. Такой корпус способен оказать поддержку крупномасштабной эвакуации, а также оказать гуманитарную помощь.

Источник подчёркивает, что в данный момент подразделение располагается на борту корабля USS Bataan и пока что не получал приказа о развертывании поблизости от Израиля. Как уточнили в Минобороны США, в дальнейшем Пентагон сможет быстро отправить в регион дополнительные силы.