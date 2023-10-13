США попросили Израиль отложить начало наземной операции в Газе

США попросили Израиль отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа пока не будет создан «безопасный коридор» для вывода гражданского населения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское СМИ.

При этом пока неизвестно удовлетворил ли данный запрос Израиль. Однако отмечается, что эта просьба коррелирует с прошлыми заявлениями представителей Белого дома, которые призывали страну «следовать законам войны» в ответе на атаки ХАМАС.

Также указывается, что зону конфликта уже покинул первый чартерный рейс с примерно 100 гражданами США.