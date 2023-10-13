Тренировки ВСУ на F-16 начнутся на следующей неделе

Пилоты ВСУ начнут тренировки по обращению с американскими истребителями F-16 уже на следующей неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники среди властей США.

Источник также уточняет, что на базу ВВС в Техасе уже прибыла небольшая группа пилотов ВСУ. В данный момент они проходят курсы английского языка. Тренировки по обращению с F-16 начнутся с обучения на симуляторах, после чего пилоты перейдут к полётам на настоящих истребителях.