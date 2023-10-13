Зеленский попросил на зиму передать Украине системы ПВО

«У нас есть мощный план того, что нам нужно. И он действительно разработан в деталях, и у наших партнеров это есть – у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы. Я не могу вам сказать, где будут эти системы, и не могу вам сказать количество», – добавил Зеленский.