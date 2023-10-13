Зеленский признал, что Украине нужен зерновой коридор для финансирования ВСУ

"Это дает возможность наполнять бюджет, из которого мы финансируем наших военных. Это факт, что это сложная миссия, мы относимся к партнерам со всей благодарностью за помощь, но все наши партнеры в мире знают, что украинская армия, а именно заработные платы, полностью финансируется только Украиной, исключительно Украиной. Поэтому нам нужно где-то брать эти деньги, как-то генерировать, чтобы экономика жила, и зерно очень важно", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте, отвечая на вопрос журналистов о важности работы зернового коридора для Киева.