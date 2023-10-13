Зеленский признал, что Украине нужен зерновой коридор для финансирования ВСУ
Работа зернового коридора важна для Киева, чтобы получать прибыль для содержания Вооруженных сил Украины (ВСУ), признал президент страны Владимир Зеленский.
"Это дает возможность наполнять бюджет, из которого мы финансируем наших военных. Это факт, что это сложная миссия, мы относимся к партнерам со всей благодарностью за помощь, но все наши партнеры в мире знают, что украинская армия, а именно заработные платы, полностью финансируется только Украиной, исключительно Украиной. Поэтому нам нужно где-то брать эти деньги, как-то генерировать, чтобы экономика жила, и зерно очень важно", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте, отвечая на вопрос журналистов о важности работы зернового коридора для Киева.
При этом президент не упомянул желание обеспечить продовольствием страны Африки, о котором обычно говорят украинские власти.
По его словам, Украина хочет экспортировать не только продукты питания. Зеленский рассказал, что важно усилить безопасность запущенного Киевом альтернативного зернового коридора в Черном море, для чего необходимы страхование кораблей, обеспечение конвоя и работы системы противовоздушной обороны. Все это Киев рассчитывает сделать за счет западных партнеров.
Зеленский с Рютте также посетили порт Одессы, там им доложили о работе альтернативного коридора. Как отметили в пресс-службе главы украинского государства, с 10 августа в черноморских портах Украины было загружено уже 21 судно.