В Киеве признали отсутствие необходимого количества систем ПВО у Запада

Украина будет на зимний период брать в аренду часть необходимых ей систем ПВО, однако доставляют их дозировано, так как у партнеров нет их в таком количестве, сколько запрашивает Киев. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет их столько в мире, чтобы нам отдать", - цитирует Игната украинское издание Klymenko Time.

Он пояснил, что практика аренды систем ПВО "уже есть", однако не стал называть страны, с которыми достигнута такая договоренность.

"Понятно, что каждая страна, прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст", - сказал Игнат.