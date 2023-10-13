Кирби: КНДР поставила в РФ более тысячи контейнеров с оружием

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон располагает данными о поставках Северной Кореей оружия России . Его слова приводит ТАСС.

«У нас появилась информация, что Северная Корея осуществила поставку вооружений в Россию для применения на Украине. По нашим данным, за последние недели Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами», — сказал Кирби.

Он отметил, что США имеет снимки, на которых виден процесс транспортировки этих контейнеров из КНДР в Россию морским путем» и они намерены их опубликовать. На этом фоне, по словам Кирби, Вашингтон осудил действия Северной Кореи и выразил обеспокоенность по поводу возможной ответной помощи Москвы Пхеньяну.