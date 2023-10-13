"Хезболла" атаковала позиции войск Израиля

Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщилоо проведении операции против четырех позиций израильской армии из пограничного района Эль-Эдейса на юге Ливана.

В переданном телеканалом Al Manar заявлении говорится, что шиитские бойцы атаковали управляемыми ракетами объекты возле поселений Эль-Абед, Мескафам, Рамия и Джель-эль-Алам. В нем утверждается, что противник понес потери в живой силе и технике.

Израильские войска в пятницу несколько раз открывали огонь из танковых орудий по окрестностям населенных пунктов на юге Ливана.

После вылазки бойцов "Хезболлах" поднятые в небо беспилотники поразили наземные цели в районе Эль-Эдейсы и долине Хонин.