"Хезболла" атаковала позиции войск Израиля

СМИ: "Хезболлах" атаковала позиции войск Израиля в ответ на обстрелы юга Ливана
Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщилоо проведении операции против четырех позиций израильской армии из пограничного района Эль-Эдейса на юге Ливана.
В переданном телеканалом Al Manar заявлении говорится, что шиитские бойцы атаковали управляемыми ракетами объекты возле поселений Эль-Абед, Мескафам, Рамия и Джель-эль-Алам. В нем утверждается, что противник понес потери в живой силе и технике.
Израильские войска в пятницу несколько раз открывали огонь из танковых орудий по окрестностям населенных пунктов на юге Ливана.
После вылазки бойцов "Хезболлах" поднятые в небо беспилотники поразили наземные цели в районе Эль-Эдейсы и долине Хонин.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 1,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 7 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.