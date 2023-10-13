В Израиле сообщили о перехвате летевшего из Ливана неопознанного объекта

Израильская система ПВО перехватила неопознанный летательный объект, который приближался к границе страны со стороны Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Был обнаружен неопознанный объект, который пересек границу Израиля со стороны Ливана, ПВО успешно ее перехватили», — говорится в тексте.

Ранее ЦАХАЛ сообщал об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане с помощью беспилотника.