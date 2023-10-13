В Израиле сообщили о перехвате летевшего из Ливана неопознанного объекта
Израильская система ПВО перехватила неопознанный летательный объект, который приближался к границе страны со стороны Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Был обнаружен неопознанный объект, который пересек границу Израиля со стороны Ливана, ПВО успешно ее перехватили», — говорится в тексте.
Ранее ЦАХАЛ сообщал об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане с помощью беспилотника.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.
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