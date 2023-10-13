ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Израильский беспилотник наносит удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа наносит удары по объектам террористической организации "Хезболлах" в Ливане», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ открыл огонь по Ливану в ответ на взрыв на границе на севере страны.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.
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