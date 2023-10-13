ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильский беспилотник наносит удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛа наносит удары по объектам террористической организации "Хезболлах" в Ливане», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ открыл огонь по Ливану в ответ на взрыв на границе на севере страны.