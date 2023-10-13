Солдаты ЦАХАЛ провели рейды в секторе Газа для обнаружения заложников

Армия Израиля провела рейды в секторе Газа для обнаружения заложников, сообщает Times of Israel. "Солдаты ЦАХАЛ обыскали и собрали доказательства, которые помогут найти заложников. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ помешали террористическим ячейкам и инфраструктуре, расположенным в этом районе, в том числе ячейке ХАМАС, которая выпустила противотанковые ракеты по израильской территории", - говорится в сообщении. Ранее Армия обороны Израиля в ночь на 13 октября нанесла удары по 750 целям на территории сектора Газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ. Отмечается, что среди пораженных целей — подземные туннели ХАМАС, военные склады и посты, а также дома высокопоставленных представителей группировки, которые, согласно ЦАХАЛ, используются как командные центры. Также отмечается, что израильская авиация нанесла удар по 12 многоэтажным зданиям в Газе, которые использовал ХАМАС. Кроме того, был поражен объект на территории сектора Газа, который использовался для минометного обстрела Израиля.