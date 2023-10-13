ЦАХАЛ назвал число погибших израильских военных

Количество погибших со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличилось до 258. Об этом сообщили израильские военные.

Днем ранее ЦАХАЛ сообщал о 247 погибших военнослужащих. Таким образом, потери израильских военных за сутки составили 11 человек.

На официальном портале израильской армии также обновили список погибших, имена которых было разрешено публиковать.

Палестино-израильский конфликт обострился в минувшие выходные. Территория еврейского государства подверглась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".