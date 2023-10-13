Израиль открыл огонь по Ливану в ответ на взрыв на границе

Армия обороны Израиля открыла ответный огонь по ливанской территории после взрыва в кибуце Ханита на севере страны. Об этом сообщается на сайте ЦАХАЛа.

Отмечается, что взрыв произошел у пограничного ограждения безопасности, которое прилегает к кибуцу Ханита. Оно получило незначительные повреждения.

«В ответ силы ЦАХАЛа в настоящее время ведут артиллерийский огонь по территории Ливана», — говорится в тексте.