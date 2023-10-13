В Минобороны назвали потери ВСУ за неделю

За последние семь дней российские силы уничтожили склад хранения американских катеров ВСУ, более 200 беспилотников и отразили десятки атак. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны.

Российские силы с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов комплексами «Искандер-М» и беспилотниками. Поражены были склады ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества ВСУ, производящие и хранящие оружие заводы, а также пункты размещения военных и иностранных наемников.

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В Минобороны заявили об уничтожении склада американских катеров типа Willard, полевого артиллерийского склада ВСУ, склада военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в Ильичевске Одесской области и базы хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме в Черкасской области.

На Купянском направлении силы ВС РФ за семь дней отразили 46 атак ВСУ. Потери Украины на этом направлении составили более 830 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

В Минобороны заявили, что на Краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытались восстановить утраченные позиции. Украинские силы потеряли там более 895 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 19 орудий и чешскую систему залпового огня Vampire.

Военные сообщили, что недельные потери ВСУ на Донецком направлении составили более 1580 военнослужащих, четыре танка и другое вооружение. В Минобороны также заявили об уничтожении на этом направлении двух украинских диверсионно-разведывательных групп и пяти полевых складов ВСУ с боеприпасами.

На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 1285 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и другую технику и вооружения.

Также российская авиация сбила в Запорожской области украинский штурмовик Су-25. Силы РФ поразили Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области, пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» в Харьковской области, зенитный ракетный комплекс С-300 в районе Николаева и 218 беспилотников.