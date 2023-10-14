Силы ПВО Израиля перехватили "неопознанные цели" над Хайфой

Силы противовоздушной обороны Израиля перехватили в небе над страной в районе города Хайфа две "неопознанные цели", сирены воздушной тревоги при этом не включались. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вслед за сообщениями о звуке взрывов над Хайфой: силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля перехватили две неопознанных цели в небе над Хайфой", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули военные, сигналы тревоги "не были активированы в соответствии с протоколом".

Других подробностей по поводу инцидента в армии не привели.