Турция успешно испытала палубный Bayraktar TB3

Турецкая компания Baykar успешно провела наземные испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB3, который может совершать взлет и посадку на корабли с короткой взлетно-посадочной полосой (ВПП). Об этом говорится в сообщении компании в соцсети X.

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«Bayraktar TB3 успешно завершил первое ходовое испытание на высокой скорости», — сообщили в Baykar.

На опубликованном ролике виден палубный БПЛА, который совершает пробежку по ВПП. Этот этап испытаний предназначен для проверки работоспособности силовой установки летательного аппарата и его оборудования при движении по земле.

Bayraktar TB3 предназначен для выполнения разведывательных и ударных задач. Для базирования на кораблях дрон получил складывающееся крыло. Беспилотник может войти в состав авиагруппы перспективного универсального десантного корабля Anadolu.

В апреле компания Baykar представила барражирующий боеприпас Kemankes весом 30 килограммов, который смогут нести беспилотники Akinci, Kizilelma, Bayraktar TB2 и TB3.