Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа.

Об этом Медведев написал в Telegram.

«Все «западные партнёры» стыдливо молчат», — говорится в сообщении.

Медведев задался вопросом, какой была бы реакция коллективного Запада на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов на Украине.

Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.