Египет начал стягивать силы безопасности к границе с Израилем

Египтом были предприняты меры безопасности на границе с Израилем для предотвращения провокаций, сообщает агентство Associated Press.

В приграничный район начали стягиваться подразделения силовиков арабской республики. Об этом агентству сообщил высокопоставленный египетский чиновник.

По его словам, Каир в настоящее время активно работает с США и другими союзниками Израиля для того, чтобы остановить войну в секторе Газа.

Источник также рассказал, о предложении создать «безопасные зоны» внутри анклава и разрешить доставку помощи через контрольно-пропускной пункт «Рафах».