Война Израиля и ХАМАС: последние новости 13 октября

Пятница, 13 октября — седьмой день противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС, количество жертв с обеих сторон превысило 2700 человек. Последние новости о конфликте — в материале «Рамблера».

Посольство РФ: количество погибших россиян продолжает расти

В посольстве РФ в Израиле сообщили РИА Новости, что количество россиян, погибших в результате конфликта, продолжает расти. Пропавшими без вести считаются 12 человек.

Дипломаты призвали россиян покинуть Израиль на оставшихся регулярных рейсах.

Представительство РФ при палестинской администрации заявило ТАСС об отсутствии данных о погибших в Газе россиянах.

«ООН в ужасе»

Управление ООН по правам человека призвало Израиль и ХАМАС уважать международное право, сообщает CNN.

В ООН заявили, что следят за ситуацией в Израиле и Газе с «растущим ужасом». По данным организации, более 2700 человек, включая мирных жителей, погибли как в Израиле, так и в Газе. В ООН призвали ХАМАС «прекратить использование изначально неизбирательных снарядов» и атаки на гражданское население. В то же время в организации заявили, что Израиль «должен обеспечить полное уважение международного гуманитарного права и прав человека во всех военных операциях».

Израильские власти уведомили ООН о необходимости эвакуировать 1,1 миллиона палестинцев из города Газа в течение 24 часов «в целях их собственной безопасности и защиты». Это требование затрагивает более миллиона палестинцев, включая детей, пожилых людей и больных, «вынуждая их перемещаться практически без транспорта и со скудными гарантиями их безопасности», подчеркнули в ООН. Организация призвала Израиль отказаться от своих планов в городе, «чтобы избежать катастрофической ситуации».

Митинги в поддержку палестинцев

В Багдаде прошел крупнейший за последние десятилетия пропалестинский марш, сообщает Al Jazeera. Сотни тысяч иракцев собрались на площади Тахрир в Багдаде 13 октября. Люди приехали из разных частей страны. Они выступали против «международного терроризма» и «американской оккупации». Также масштабные акции в поддержку палестинцев прошли в Иране, Иордании и Японии.

В ХАМАС сообщили о гибели заложников при ударах Израиля

В ХАМАС утверждают, что 13 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, были убиты в результате израильских ударов за последние 24 часа, сообщает CNN.

Представители ЦАХАЛ заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть это утверждение.

В ХАМАС сообщили, что шестеро заложников погибли на севере Газы, еще семеро — в других частях сектора. Информацию о гражданстве заложников в ХАМАС не привели.

Предупреждение Ирана

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что другие стороны могут быть вовлечены в войну Израиля и ХАМАС, если Израиль не прекратит наносить удары по сектору Газа.

Он заявил, что удары должны прекратиться немедленно, в противном случае в Иране «могут представить себе любую возможность», сообщает The Times of Israel.

ЦАХАЛ объяснил удары по жилым домам в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по десяткам площадок для запуска беспилотников в секторе Газа, которые располагались на крышах жилых домов, сообщает The Times of Israel.

В ЦАХАЛ заявили, что это пример использования ХАМАС жителей Газы в качестве живого щита.

В израильской армии заявили, что «продолжат свою интенсивную наступательную деятельность и будут работать над полным уничтожением базы беспилотников ХАМАС».

В ХАМАС сообщили о запуске 150 ракет по Ашкелону

Боевое крыло ХАМАС сообщило о нанесении 150 ракетных ударов по городу Ашкелон. Члены движения назвали эти удары ответом на перемещения гражданского населения и на жертвы среди мирных жителей.

The Times of Israel сообщает, что в результате удара по Ашкелону несколько автомобилей получили серьезные повреждения, в здание попала шрапнель, но пострадавших нет.

Глава Пентагона и лидеры ЕС в Израиле

Министр обороны США Ллойд Остин 13 октября прибыл в Израиль, также в страну прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола, сообщает CNN.

Фон дер Ляйен и Метсола заявили, что посетили страну, чтобы выразить солидарность с израильским народом.