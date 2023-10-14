Над Чёрным морем около Краснодарского края уничтожены два беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края .

Об этом сообщили в Министерстве обороны России .

Как отметили в ведомстве, 14 октября около 07:10 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории России.