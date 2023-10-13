Израиль объявил закрытой военной зоной территорию в районе города Метула

Армия Израиля объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Метула
Армия Израиля объявила закрытой военной зоной территорию в районе самого северного города Метула.
«По итогам оценки ситуации было принято решение о закрытии военной зоны в районе населённого пункта Матула», — говорится в сообщении в соцсети X.
В армии уточнили, что вход на территорию населённого пункта строго запрещён.
Ранее боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет по израильскому городу Сдерот.