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Армия Израиля объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Метула

Армия Израиля объявила закрытой военной зоной территорию в районе самого северного города Метула.

Израиль объявил закрытой военной зоной территорию в районе города Метула
© globallookpress.com

«По итогам оценки ситуации было принято решение о закрытии военной зоны в районе населённого пункта Матула», — говорится в сообщении в соцсети X.

Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по израильскому городу Сдерот

В армии уточнили, что вход на территорию населённого пункта строго запрещён.

Ранее боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет по израильскому городу Сдерот.