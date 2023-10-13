В ОАЭ объяснили прибытие в страну американских штурмовиков

Министерство обороны ОАЭ заявило, что прибытие американских самолетов A-10 на авиабазу «Ад-Дафра», не связано с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal, сославшись на Пентагон, сообщила о том, что эскадрилья американских A-10 переброшена авиабазу «Ад-Дафра» для «защиты Израиля и сдерживания дальнейших атак».

При этом Министерство обороны ОАЭ опровергло «распространенные некоторыми мировыми медиа утверждения», что американские военные самолеты прибыли на авиабазу «Ад-Дафра» для оказания помощи Израилю.

«Американские самолеты прибывают на базу «Ад-Дафра» уже несколько месяцев в соответствии с заранее установленным графиком в рамках военного сотрудничества между ОАЭ и США», - говорится в заявлении ведомства в социальной сети X(ранее Twitter).

В Минобороны ОАЭ заверили, что переброска A-10 «никак не связана с событиями, происходящими в настоящее время в регионе».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов, где захватило заложников. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.