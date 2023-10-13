США начали переброску разведывательно-ударных БПЛА на Окинаву

Военное командование Соединенных Штатов начало переброску разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Reaper на японский остров Окинава, где расположена американская военная база. Об этом со ссылкой на данные информагентства Kyodo пишет РИА Новости.

По информации издания, переброска MQ-9 Reaper ведется с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагосима.

На пресс-конференции в Токио 10 октября министр обороны Японии Минору Кихара сообщил, что дроны будут размещены на военной базе Кадэна, которая является крупнейшим объектом ВВС США за пределами американской территории. Сроки их пребывания там не объявляются. Эксплуатация восьми ударных беспилотников-разведчиков на базе Кадэна начнется с ноября, сообщает ТАСС.

Ожидается, что размещение MQ-9A Reaper на Окинаве существенно повысит разведывательные возможности США и Японии в Восточно-Китайском море.