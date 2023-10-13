ХАМАС заявил о гибели 13 заложников при ударах по сектору Газа

13 заложников погибли во время израильских ударов по сектору Газа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на боевое крыло ХАМАС «Изз эд-Дина аль-Кассама», среди них есть иностранные граждане.

Согласно заявлению группировки, в течение суток шесть заложников погибли в Северной провинции, еще семь — в провинции Газа, еще трое — в других провинциях.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов, где захватило заложников. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. ЦАХАЛ начал военную операцию против боевиков и начал наносить ракетные и бомбовые удары по сектору Газа.