Российские военные продемонстрировали работу установки Партизан

"Ее преимущество в мобильности и скрытности, можно работать абсолютно с любых позиций. Время подготовки - всего 1,5 минуты. Противник не успевает навестись и "накрыть" нас, мы очень быстро меняем позицию. Тем самым создаем ложную видимость артиллерии, противник начинает "работать" по нам своей артиллерией, тем самым выдавая свои позиции. Наша артиллерия их уничтожает", - рассказал военнослужащий с позывным Череп.