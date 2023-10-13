В ХАМАС назвали пропагандой требование об эвакуации людей с севера Газы

В ХАМАС заявили, что Израиль использует требования об эвакуации жителей города Газа для запугивания и пропаганды, и призвали игнорировать эти требования. Об этом сообщает The Guardian.

Саляма Мааруф, глава пресс-службы правительства, возглавляемого ХАМАС, сказал, что с помощью таких заявлений власти Израиля пытаются спровоцировать панику среди населения и ударить по «сплоченности фронта». Он призвал жителей Газы не реагировать на «информационную войну», «оставаться стойкими в своих домах и твердо стоять перед лицом этой отвратительной психологической войны».

Ранее Минобороны Израиля и ЦАХАЛ (армия страны) уведомили ООН о необходимости эвакуировать 1,1 миллиона палестинцев из города Газа (крупнейший по населению город сектора) в течение 24 часов. Люди должны покинуть город «в целях их собственной безопасности и защиты», заявили в Израиле.

Как подчеркивается в заявлении ООН, организация была проинформирована, что «все население к северу от Вади Газы» должно эвакуироваться на юг региона. Вади Газа - река, которая условно делит сектор Газа на север и юг.

Требование распространяется на жителей, укрывающихся на объектах ООН, а также на самих сотрудников ООН.

В своем обращении к жителям Газы израильские военные заявили, что члены ХАМАС «прячутся в городе в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями, которые используются как живой щит».