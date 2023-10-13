В ХАМАС назвали пропагандой требование об эвакуации людей с севера Газы
В ХАМАС заявили, что Израиль использует требования об эвакуации жителей города Газа для запугивания и пропаганды, и призвали игнорировать эти требования. Об этом сообщает The Guardian.
Саляма Мааруф, глава пресс-службы правительства, возглавляемого ХАМАС, сказал, что с помощью таких заявлений власти Израиля пытаются спровоцировать панику среди населения и ударить по «сплоченности фронта». Он призвал жителей Газы не реагировать на «информационную войну», «оставаться стойкими в своих домах и твердо стоять перед лицом этой отвратительной психологической войны».
Ранее Минобороны Израиля и ЦАХАЛ (армия страны) уведомили ООН о необходимости эвакуировать 1,1 миллиона палестинцев из города Газа (крупнейший по населению город сектора) в течение 24 часов. Люди должны покинуть город «в целях их собственной безопасности и защиты», заявили в Израиле.
Как подчеркивается в заявлении ООН, организация была проинформирована, что «все население к северу от Вади Газы» должно эвакуироваться на юг региона. Вади Газа - река, которая условно делит сектор Газа на север и юг.
Требование распространяется на жителей, укрывающихся на объектах ООН, а также на самих сотрудников ООН.
В своем обращении к жителям Газы израильские военные заявили, что члены ХАМАС «прячутся в городе в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями, которые используются как живой щит».
Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что такое перемещение «невозможно без разрушительных гуманитарных последствий». Он призвал израильских военных избегать «превращения трагедии в катастрофическую ситуацию».