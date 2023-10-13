Израиль выпустил ракеты в направлении ливанского города

Израиль выпустил две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура на юге страны. Об этом сообщает ливанское национальное агентство Al Wataniya.

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Также отмечается, что над Эн-Накурой патрулируют израильские самолеты-разведчики. Информации о том, почему активировался израильский «Железный купол», нет.