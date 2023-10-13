В Северной Корее пригрозили авианосцу США ядерным оружием
Власти КНДР раскритиковали прибытие боевой группы американского авианосца в Южную Корею, назвав это провокацией и пригрозив использовать ядерное оружие для самозащиты. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Атомный авианосец США «Рональд Рейган» и его боевая группа прибыла в юго-восточный порт Пусан после военно-морских учений США, Японии и Южной Кореи в международных водах. Авианосец будет пришвартован в Пусане в течение пяти дней в ответ на растущую ядерную программу Северной Кореи.
В Пхеньяне заявили, что прибытие авианосца США - «неприкрытая военная провокация», которая говорит о планах Вашингтона развязать ядерную войну с Северной Кореей.
В сообщении ЦТАК подчеркивается, что ядерная доктрина Северной Кореи разрешает превентивное применение ядерного оружия.
«Доктрина [Северной Кореи] по использованию ядерного оружия <…> позволяет выполнять необходимые процедуры в случае, если против нее будет совершена ядерная атака или будет установлено, что применение ядерного оружия против нее неизбежно», - заявили в правительстве КНДР.
В Пхеньяне подчеркнули, что «самый мощный и быстрый первый удар» Северной Кореи будет нанесен по средствам «расширенного сдерживания» США и по «базам зла» на Корейском полуострове и в его окрестностях.
Осенью 2022 года Северная Корея официально подтвердила, что обладает ядерным оружием. В КНДР утверждают, что способны поразить этим оружием территорию США.