ВСУ попытались атаковать химический завод в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались атаковать химический завод в Брянской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

© lenta.ru

По информации издания, Украина попыталась атаковать завод имени 50-летия СССР около двух часов ночи в пятницу, 13 октября, с помощью беспилотника авиационного типа.

Устройство подавили силами радиоэлектронной борьбы, оно упало на крышу одного из цехов и взорвалось. Никто не пострадал, о разрушениях информации не приводится.

Ранее средства РЭБ подавили украинский беспилотник самолетного типа на окраине Брянска в ночь на пятницу, 13 октября. В Минобороны назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку на территории России.